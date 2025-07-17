На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристка едва не потеряла ухо из-за паука

Mirror: британская туристка едва не лишилась уха из-за укусившего ее паука
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Туристка из Англии едва не потеряла ухо из-за паука, укусившего ее во время отдыха в Греции, пишет Mirror.

Холли Хайзер и ее бабушка прилетели на Родос для недельного отдыха. Однако всего через два дня после прилета девушка проснулась с сильно опухшим левым ухом. Сначала она предположила, что проблема связана с длительным использованием беспроводных наушников AirPods во время перелета.

В итоге ухо стало быстро увеличиваться в размерах, напоминая по форме «цветную капусту», и вскоре из него начал выделяться гной. Местный частный врач в Греции диагностировал сильную инфекцию и выписал туристке антибиотики, которые, как позже выяснилось, уже давно не используются в современной медицине.

Во время обратного перелета в Великобританию Холли испытывала сильные «колющие» боли, а из уха непрерывно вытекал гной. После срочного обращения в больницу в Великобритании врачи диагностировали у Хайзер абсцесс, вызванный укусом паука. Как оказалось, инфекция прогрессировала из-за неправильно назначенных антибиотиков, которые неэффективны против подобных бактериальных инфекций.

«Я заплатила €180 за частного врача, а он дал мне лекарство, которое не работает,» — возмущается она.

После операции по удалению абсцесса и двухнедельного курса «правильных» антибиотиков состояние девушки улучшилось. Однако, по ее словам, ухо в все еще болит, а инцидент оставил у нее страх перед пауками.

Ранее девушка устроила ДТП, испугавшись паука на ноге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами