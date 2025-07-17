Туристка едва не потеряла ухо из-за паука

Туристка из Англии едва не потеряла ухо из-за паука, укусившего ее во время отдыха в Греции, пишет Mirror.

Холли Хайзер и ее бабушка прилетели на Родос для недельного отдыха. Однако всего через два дня после прилета девушка проснулась с сильно опухшим левым ухом. Сначала она предположила, что проблема связана с длительным использованием беспроводных наушников AirPods во время перелета.

В итоге ухо стало быстро увеличиваться в размерах, напоминая по форме «цветную капусту», и вскоре из него начал выделяться гной. Местный частный врач в Греции диагностировал сильную инфекцию и выписал туристке антибиотики, которые, как позже выяснилось, уже давно не используются в современной медицине.

Во время обратного перелета в Великобританию Холли испытывала сильные «колющие» боли, а из уха непрерывно вытекал гной. После срочного обращения в больницу в Великобритании врачи диагностировали у Хайзер абсцесс, вызванный укусом паука. Как оказалось, инфекция прогрессировала из-за неправильно назначенных антибиотиков, которые неэффективны против подобных бактериальных инфекций.

«Я заплатила €180 за частного врача, а он дал мне лекарство, которое не работает,» — возмущается она.

После операции по удалению абсцесса и двухнедельного курса «правильных» антибиотиков состояние девушки улучшилось. Однако, по ее словам, ухо в все еще болит, а инцидент оставил у нее страх перед пауками.

Ранее девушка устроила ДТП, испугавшись паука на ноге.