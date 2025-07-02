Девушка заметила на своей ноге паука и попала в ДТП

В Германии девушка устроила ДТП, увидев паука на своей ноге

В Германии паук забрался на ногу к водителю и стал причиной аварии. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел вечером 1 июля во Фрайбурге. 22-летняя автомобилистка ехала по Фридрихштрассе, когда ощутила странное прикосновение. Девушка отвлеклась от дороги, чтобы посмотреть вниз, и увидела паука на своем бедре. Каким образом членистоногое оказалось в салоне, не уточняется.

Шокированная девушка ударила паука и ненадолго потеряла контроль над автомобилем. В следующее мгновение он врезался в припаркованную машину. В результате столкновения 24-летняя пассажирка получила легкие травмы и была доставлена ​​в больницу. Ущерб от аварии составил около €10 тыс.

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