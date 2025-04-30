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Индиец убил жену, спрятал ее тело и оправдывал запах тем, что «в квартире сдохла крыса»

Times of India: индиец выдал запах тела убитой жены за дохлую крысу
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина в Индии убил жену, спрятал ее тело и оправдывал запах тем, что «в квартире сдохла крыса», пишет Times of India.

Как сообщают местные СМИ, 49-летний мужчина был арестован после того, как задушил свою сожительницу во время ссоры и спрятал ее тело в спальне их квартиры. Чтобы скрыть запах разлагающегося тела, индиец пытался маскировать его с помощью ароматических палочек. Однако когда запах усилился, он покинул квартиру, предварительно заперев дверь и заявив соседям, что «вонь исходит от дохлой крысы».

«Он сказал, что в его квартире умерла крыса, которая и вызывает неприятный запах», — рассказал домовладелец.

Подозрения у правоохранителей возникли только через несколько дней, когда бабушка убийцы обратилась в полицию. Как стало известно, она узнала о преступлении от самого внука.

«Она позвонила в полицию и сообщила, что ее внук совершил убийство», — сообщили офицеры.

После этого индиец был арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве и сокрытии тела.

Ранее невеста в Индии отменила свадьбу из-за поступка друзей жениха.

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