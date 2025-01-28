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Супруг приготовил тело жены в скороварке и выбросил части тела, чтобы его не поймали

В Индии мужчина признался, что убил и приготовил тело жены, но его не арестовали
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Shutterstock

В Индии мужчина признался в убийстве супруги, но его не посадили. Об этом сообщает Indian Express.

Инцидент произошел в городе Хайдарабад. Спустя два дня после пропажи женщины ее семья и супруг обратились в полицию, где возбудили дело о пропаже человека.

Как рассказал муж, они с женой поссорились, после конфликта она ушла из дома. Во время расследования правоохранители заподозрили, что мужчина что-то знает.

Позже он признался в том, что приготовил ее части тела в скороварке, размельчил кости и выбросил в разных местах, в том числе и в местном озере. В доме у него обнаружили скороварку, водонагреватель и ножи.

«На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что это было преднамеренное преступление. Похоже, что это результат ссоры по незначительному поводу», – поделились в полиции.

Несмотря на признание, супруга не арестовали, так как у полиции нет доказательств. Правоохранителям не удалось найти ни одной части тела. Тем не менее они продолжают расследование.

Ранее в Швейцарии муж пытался избавиться от тела жены с помощью блендера.

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