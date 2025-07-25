На родине финского Деда Мороза стоит аномальная жара

За последние две недели родина Йоулупукки — финского Деда Мороза Лапландия — пострадала от сильной жары: температура была примерно на 10°C выше среднего сезонного значения. Об этом сообщает Independent.

«После необычно холодной и дождливой весны и начала лета регион, расположенный примерно в 310 милях за Полярным кругом, оказался в условиях интенсивной и устойчивой жары», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в Рованиеми, столице финской Лапландии и родине финского Деда Мороза, дневная максимальная температура поднялась с +11°C в конце июня до +29°C к середине июля.

По состоянию на пятницу волна тепла будет длиться 15 дней подряд. Официальным порогом для сильной жары в Финляндии является три дня с максимальной температурой выше +25°C.

Следует отметить, что в Лапландии верят в Йоулупукки («Рождественский козел» в переводе с финского языка), который дарит детям подарки. Обычно его считают синонимом Санта-Клауса, а некоторые — и Деда Мороза, хотя изначально он был частью гораздо более древней и не связанной с английской фольклорной традицией.

В XIX веке Йоулупукки изображали в козлиной шкуре и иногда даже с маленькими рожками. Его резиденция находится в Лапландии, на горе Корватунтури. Эта гора имеет форму заячьих ушей, что позволяет слышать просьбы детей со всего мира, а еще эта гора узнает, хорошо или плохо вели себя дети и заслужили ли они подарки.

В конце мая международная команда ученых выяснила, что из-за вызванного человеком изменения климата почти четыре миллиарда человек — около 49% населения Земли — за 2024 год испытали на себе как минимум на 30 дней больше экстремальной жары, чем было бы в мире без глобального потепления. Исследователи проанализировали данные с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года.

Ранее московских водителей предупредили об аномальной жаре.