Московских водителей предупредили об аномальной жаре

Департамент транспорта Москвы выступил с заявлением о сильной жаре в ближайшие два дня. Об этом автомобилистов предупредили в Telegram-канале ведомства.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидается сильная жара до 30°С. Рекомендуем водителям брать воду и солнцезащитный крем в дорогу, открывать окна и двери перед поездкой, чтобы выпустить раскаленный воздух, не глушить двигатель сразу после парковки — так система охлаждения прослужит дольше», — сообщает канал.

Кроме того, автомобилистам посоветовали не оставлять детей и животных в машине.

До этого эксперты объяснили, как ездить на машине в жару, не причинив вреда ни себе, ни транспортному средству. Перед поездкой, особенно если автомобиль стоял на солнце, специалисты советуют выпустить из салона горячий воздух, открыв все окна и двери. Кондиционер при этом не стоит сразу включать на низкие температуры, а охлаждать салон постепенно.

Если предстоит дальняя поездка, следует спланировать свой путь так, чтобы большая его часть приходилась на раннее утро и вечер — когда активность солнца минимальна. Кроме того, не стоит забывать о перерывах каждые два-три часа.

Ранее автолюбителей предупредили об опасности при перевозке животных в машине.