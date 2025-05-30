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Наука
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Половина населения Земли пережила дополнительный месяц аномальной жары, выяснили ученые

WWA: половина населения пережила дополнительный месяц жары из-за потепления
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Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Международная команда ученых выяснила, что из-за вызванного человеком изменения климата почти 4 миллиарда человек — около 49% населения Земли — за последний год испытали на себе как минимум на 30 дней больше экстремальной жары, чем было бы в мире без глобального потепления. Об этом сообщает World Weather Attribution (WWA).

Исследователи проанализировали данные с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года. «Днем экстремальной жары» считался день, когда температура превышала 90% значений, зарегистрированных в конкретном месте за период 1991–2020 годов. Далее исследователи сравнили реальные данные с моделированием климата без влияния человека.

Результаты оказались пугающими: в каждом из 67 зарегистрированных эпизодов экстремальной жары был четкий «отпечаток» глобального потепления. Больше всего пострадал карибский остров Аруба — 187 дней с экстремальной жарой, на 45 больше, чем в климате без вмешательства человека.

2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, превзойдя предыдущий рекорд 2023 года. Январь 2025-го — самый теплый январь в истории. Средняя температура на планете за последние пять лет выросла на 1,3 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, а в 2024 году превышение достигло 1,5 °C — это порог, установленный Парижским соглашением.

Авторы подчеркивают важность раннего предупреждения, просвещения населения и городских планов действий на случай жары. Важны также архитектурные решения: тень, вентиляция, а также отказ от физической нагрузки в самые жаркие часы.

Но одно лишь приспособление к жаре не спасет. Ученые настаивают: остановить рост числа аномально жарких дней можно только при одном условии — если человечество срочно откажется от использования ископаемого топлива.

Ранее ученые предупредили, что нас ждет еще больше убийственной жары и катаклизмов.

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