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Жителей Бурятии предупредили о снижении скорости мобильного интернета

Мэрия Улан-Удэ предупредила об ограничении связи в Бурятии из-за угроз БПЛА
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии вводятся меры по ограничению мобильной связи в рамках обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщила мэрия Улан-Удэ.

Она предупредила, что в связи с этим жители республики могут заметить снижение скорости мобильного интернета. При этом качество звонков не изменится, заверили в мэрии.

Власти призвали жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям, отмечая, что подобные меры применяются во многих крупных городах России для противодействия террористическим угрозам.

Мэрия ссылается на экспертов, которые утверждают, что Вооруженные силы Украины все чаще используют мобильную связь для запуска беспилотных летательных аппаратов.

На днях в оперативном штабе Алтайского края сообщили, что перебои в работе мобильного интернета в Барнауле вызваны усилением мер безопасности, которые позволяют правоохранительным органам осуществлять контроль за трафиком.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал нарушения в функционировании мобильной связи и интернет-соединения в регионе. Глава области объяснил, что понижение уровня сигнала вышек сотовой связи представляет собой дополнительную меру безопасности, введенную в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Ростове-на-Дону жители не смогли попасть в туалеты из-за перебоев со связью.

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