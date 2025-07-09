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В Ростове-на-Дону жители не могут попасть в уличные туалеты из-за перебоев со связью

Ростовчане лишились доступа в общественные туалеты из-за проблем с интернетом
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Общественные туалеты в Ростове-на-Дону оказались недоступны из-за проблемы со связью. Власти пообещали разобраться в ситуации, пишет «Подъем».

Недавно горожане столкнулись с неожиданным последствием ограничений в работе мобильного интернета. Теперь они не могут попасть в туалеты на набережной, так как электронная оплата за вход не проходит.

Местные не хотят «гулять по центру в пампасах», поэтому просят оперативно решить проблему, например, вернуться к проверенному способу — «посадить рядом бабушку» и взимать плату наличными.

Власти Ростова-на-Дону уже в курсе сложившейся ситуации. Сейчас в администрации города ищут «альтернативные» возможности обеспечения доступа в туалеты.

«В настоящее время прорабатывается вопрос оснащения туалетов альтернативными способами подключения к сети «Интернет», либо иные способы оплаты», — заверили журналистов чиновники.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области будут ограничивать мобильный интернет из-за роста числа атак беспилотников.

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