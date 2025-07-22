Названа причина перебоев с интернетом в Барнауле

В оперативном штабе Алтайского края сообщили, что перебои в работе мобильного интернета в Барнауле вызваны усилением мер безопасности, которые позволяют правоохранительным органам осуществлять контроль за трафиком. Об этом пишет РИА Новости.

«Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах», — говорится в сообщении.

В настоящее время в городе действует повышенный режим информационной безопасности, что необходимо для предотвращения возможных провокаций, осуществляемых с использованием телекоммуникационных сетей, а также для борьбы со шпионажем, использующим технические средства и уязвимости в передаче данных в мобильных сетях.

В оперативном штабе пояснили, что ограничение доступа к мобильному интернету в отдельных районах краевой столицы и других городах позволяет организовать проведение необходимых мероприятий по контролю трафика, а также уменьшить количество уязвимых устройств, одновременно находящихся в сети.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал нарушения в функционировании мобильной связи и интернет-соединения в регионе. Глава области объяснил, что понижение уровня сигнала вышек сотовой связи представляет собой дополнительную меру безопасности, введенную в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Ростове-на-Дону жители не смогли попасть в туалеты из-за перебоев со связью.