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Востоковед Тарасов призвал с недоверием относиться к сообщениям GZT о Кадырове

Востоковед Тарасов: стоит с недоверием относиться к сообщениям GZT о Кадырове
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Политический аналитик, эксперт по вопросам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов выразил сомнение в достоверности информации, опубликованной турецким изданием GZT, о спасении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. Своим мнением востоковед поделился в интервью с «Лентой.ру».

По словам эксперта, указанное издание не входит в перечень ведущих турецких средств массовой информации.

«Я бы относился к сообщениям этого издания с большой осторожностью и рекомендовал бы перепроверять любую информацию, которую они публикуют. Честно говоря, я бы не доверял этой информации», — заявил Тарасов.

При этом политолог подчеркнул, что в странах Востока личность Рамзана Кадырова привлекает особое внимание, поэтому появление слухов, касающихся его самого и его семьи, не является случайностью.

Сегодня турецкие СМИ сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул во время отдыха в городе Бодрум. По информации журналистов, инцидент якобы произошел во второй половине дня 24 июля. Кадыров зашел в море, но «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду».

Ранее глава Чечни отреагировал на слухи о своем здоровье.

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