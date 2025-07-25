На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ в Черном море

Минобороны: силы ЧФ уничтожили четыре беспилотных катера ВСУ в Черном море
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 25 июля силы Черноморского флота (ЧФ) ликвидировали четыре украинских безэкипажных катера.

Инцидент произошел в северо-западной части Черного моря. По информации ведомства, все цели были уничтожены до достижения ими российских объектов.

Подробности операции не уточняются.

25 июля министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны сбили 105 украинских БПЛА. Как уточнили в ведомстве, 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 25 – над территорией Брянской области, 23 – над территорией Ростовской области, девять – над акваторией Азовского моря, восемь – над территорией Краснодарского края, пять – над территорией Ставропольского края.

Обломки одного из беспилотников упали в районе железнодорожной станции Тимашевская, нарушив работу контактной сети. В связи с этим 12 пассажирских поездов следуют с задержкой до одного часа.

Ранее в Краснодарском крае нашли обломки сбитых украинских дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами