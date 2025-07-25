В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ в Черном море

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 25 июля силы Черноморского флота (ЧФ) ликвидировали четыре украинских безэкипажных катера.

Инцидент произошел в северо-западной части Черного моря. По информации ведомства, все цели были уничтожены до достижения ими российских объектов.

Подробности операции не уточняются.

25 июля министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны сбили 105 украинских БПЛА. Как уточнили в ведомстве, 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 25 – над территорией Брянской области, 23 – над территорией Ростовской области, девять – над акваторией Азовского моря, восемь – над территорией Краснодарского края, пять – над территорией Ставропольского края.

Обломки одного из беспилотников упали в районе железнодорожной станции Тимашевская, нарушив работу контактной сети. В связи с этим 12 пассажирских поездов следуют с задержкой до одного часа.

Ранее в Краснодарском крае нашли обломки сбитых украинских дронов.