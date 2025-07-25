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Молдавского олигарха приговорили к 24 годам колонии за вывод из РФ ₽48 млрд

В Москве суд заочно приговорил молдавского олигарха Платона к 24 годам колонии
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platonzamoldovu/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд заочно приговорил молдавского олигарха Вячеслава Платона к 24 годам лишения свободы за вывод из России более 48 млрд рублей. Об этом сообщила Генпрокуратура, передает РИА Новости.

Преображенский районный суд Москвы признал банкира виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Приговором суда Платону было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Летом 2023 года суд заочно приговорил его к 20 годам колонии по уголовному делу о неправомерном выводе денежных средств на сумму более 126 млрд рублей, а также создании и руководстве преступным сообществом.

В марте этого года банкира задержали в Великобритании, после чего его должны были экстрадировать в Молдавию. Недавно молдавские Telegram-каналы сообщили, что Вестминстерский суд Лондона согласился освободить Платона под залог в размере 330 тыс. фунтов ($444 тыс.).

Ранее у основателя холдинга «Русагро» арестовали счета на почти 3 млрд рублей.

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