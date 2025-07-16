Обломки пропавшего Ми-8Т нашли в горах у Охотска. Вертолет с пятью людьми на борту сгорел при падении

В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего 14 июля вертолета Ми-8Т с пятью людьми на борту. Борт сгорел при падении в районе мыса Гадикан, выживших, по предварительным данным, нет. Следствие возбудило уголовное дело, начаты проверки.

В Хабаровском крае найдены обломки пропавшего 14 июля вертолета Ми-8Т, принадлежавшего компании ООО АПК «Взлет». По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, разбившийся борт обнаружили 16 июля примерно в 130 километрах северо-восточнее поселка Охотск, на склоне горы в районе мыса Гадикан. Место падения удалось установить в ходе масштабной поисково-спасательной операции.

Следователи сообщили, что воздушное судно полностью разрушено и имеет следы горения. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два технических специалиста. Судьба людей официально пока не подтверждена, однако, как уточнили в экстренных службах, выживших, по предварительным данным, нет.

«Расследование по уголовному делу продолжается, следователями и следователями-криминалистами следственного управления совместно со спасательными службами и комиссией МАК запланирован вылет на место происшествия, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК.

Что известно

Вертолет вылетел 14 июля из поселка Чумикан и должен был следовать в Магадан с промежуточной дозаправкой в Охотске. После вылета из Охотска борт перестал выходить на связь в установленное время. Экипаж не вышел на сеанс связи в контрольной точке, а аварийный радиомаяк не сработал, что затруднило установление возможного места крушения.

К поискам были подключены силы МЧС России, Росавиации и региональных ведомств. Район обследовали с воздуха — было прочесано более 800 кв. км тайги и около 85 км побережья Охотского моря.

В операции участвовали авиация МЧС и Росавиации, беспилотники и наземные группы. Также привлекались суда, проходившие в районе предполагаемого маршрута. Обломки вертолета были найдены с воздуха и зафиксированы экипажем одного из вертолетов.

Прокуратура начала проверки

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Дело контролирует Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура. Как уточнили в ведомстве, уже начата проверка соблюдения требований безопасности полетов.

Дополнительно проводится проверка исполнения законодательства об обеспечении аэронавигации. Магаданская транспортная прокуратура также подключена к надзорным мероприятиям. По поручению заместителя Дальневосточного транспортного прокурора организована внеплановая выездная проверка в отношении эксплуатанта — компании ООО АПК «Взлет».

Вертолет Ми-8Т с регистрационным номером RA-25660 был допущен к эксплуатации после технического обслуживания и недавно проходил ремонт. В ходе следствия планируется изучить документацию, связанную с техническим состоянием борта, маршрутом полета, действиями экипажа и погодными условиями в момент крушения.