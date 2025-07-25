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В Ташкенте вынесли приговор четырем обвиняемым в отравлении журналистки

РИА: обвиняемые в отравлении газом журналистки Паперной получили 3—8 лет срока
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Инесса Паперная/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Четверо обвиняемых в преступной небрежности, приведшей к отравлению газом журналистки Инессы Паперной, были приговорены судом в Ташкенте к лишению свободы на сроки от трех до восьми лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Признанные виновными по статье «самоуправство» сантехник Нодирбек Курбанов и продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолдинов и Абдурасул Юсупов были приговорены к трем годам лишения свободы каждый, что в 2,5 меньше, чем требовало обвинение. Все они заявили, что вину не признают.

Признавший вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, владелец гостиницы Karaman Palace Hotel Азамат Хужакулов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

22 октября 2024 года российскую журналистку Инессу Паперную и ее возлюбленного Максима Радченко нашли в номере гостиницы «Караман палас». В соседнем номере также обнаружили жителя Узбекистана без признаков жизни. Как установила судебно-химическая экспертиза, в крови у троих было соединение гемоглобина с угарным газом. Паперной было 47 лет.

По информации местного издания Kun.uz, экспертиза признала оборудование отопительной системы гостиницы устаревшим. Кроме того, при монтаже были удалены важные технические элементы, что и привело к утечке газа и трагедии.

Ранее в Ташкенте женщина получила ожоги почти 80% лица в салоне красоты.

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