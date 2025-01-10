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В Узбекистане арестовали фигурантов дела о гибели россиян в отеле

РИА: в Узбекистане арестовали четырех фигурантов дела о гибели россиян
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Инесса Паперная/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Узбекистане арестовал четырех человек по уголовному делу о смертельном отравлении двух россиян в гостинице в Ташкенте — журналистки Инессы Паперной и ее спутника. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе узбекистанской генеральной прокуратуры.

Там добавили, что следствие продолжается.

Издание kun.uz сообщало, что под стражей оказались владелец отеля, сантехник, а также двое граждан, которые продали гостинице некачественный отопительный котел.

20 октября тела трех человек нашли в гостинице «Караман палас» в Мирабадском районе Ташкента. Это были двое граждан России — журналистка Инесса Паперная 1977 года рождения, сотрудничавшая с интернет-изданием «Лента.ру» и журналом «Профиль», и ее спутник Максим Радченко 1979 года рождения. В другом номере обнаружили тело гражданина Узбекистана 1976 года рождения.

В ноябре стало известно, что в крови Паперной нашли следы угарного газа.

Как выяснили журналисты, из отопительного котла гостиницы были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), что и привело к утечке угарного газа. К тому же экспертиза признала это оборудование устаревшим.

Ранее в Бурятии семья с ребенком отравилась угарным газом из-за искусственной елки.

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