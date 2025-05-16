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Женщина сделала процедуру у косметолога и получила ожоги почти 80% лица

В Ташкенте женщина получила ожоги почти 80% лица в салоне красоты
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Telegram-канал «Raqobat qo'mitasi»

Жительница Узбекистана пострадала на приеме у косметолога. Об этом сообщает комитет по развитию конкуренции страны.

Женщина посетила один из салонов Узбекистана, где ей сделали процедуру «желтый пилинг». После этого у посетительницы диагностировали ожоги почти 80% лица.

«Это повлекло за собой тяжелый процесс лечения и значительные финансовые затраты», – сообщается в публикации.

После проверки выяснилось, что у салона не было лицензии, которая позволяла бы проводить подобные косметологические услуги. Помимо этого, у самого мастера не было высшего медицинского образования. Таким образом в заведении нарушили закон.

«Комитет передал все собранные материалы в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки», – рассказали в ведомстве.

Представители комитета напомнили, что при выборе салона нужно обращать внимание на наличие у организации соответствующих документов.

Ранее двухлетняя девочка получила ожоги 25% тела, опрокинув на себя термопот.

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