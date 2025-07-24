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ФСБ задержала девять россиян, призывавших к убийствам военных

ФСБ: в восьми регионах РФ задержаны девять россиян за призывы к убийствам военных
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ФСБ РФ/РИА Новости

В восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Силовики провели задержание в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях, а также в Еврейской автономной области, говорится в сообщении ФСБ.

В пресс-службе уточнили, что задержанные публиковали в социальных сетях и мессенджерах призывы к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. В ФСБ отметили, что возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 205.2 (Пропаганда терроризма) и ч.2 ст. 280 (Публичные призывы к экстремистской деятельности). Подозреваемые заключены под стражу. Ведется расследование.

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области украинского агента, который за денежное вознаграждение выполнял задания СБУ. У него обнаружили взрывчатые вещества и составные части БПЛА. Позднее ФСБ обнародовала видео его задержания.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Кубани.

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