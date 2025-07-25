Депутат Рады объяснил, почему протесты на Украине выгодны Западу

Митинги на Украине позволят Западу «демократически» заменить президента Владимира Зеленского, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук, проживающий сейчас за границей. Мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Запад неоднородный, и позиции и мнения в нем разнятся. Но есть одно общее — с Зеленским пора заканчивать. Но так как есть еще группы, которые его подкрепляют, сделать это нужно демократически», — отметил парламентарий.

Он объяснил, что по этой причине у протестов есть шанс: сейчас интересы Запада и украинского народа совпадают.

Массовые протесты в стране проходят с 22 июля, на улицы городов выходят тысячи людей. Всплеск народного негодования произошел после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Два дня спустя Зеленский внес еще один проект об отмене изменений, заявив в среду вечером, что он «услышал общественное мнение». Законопроект еще должен быть принят парламентом, где, как предупреждают некоторые активисты, его рассмотрение рискует быть заблокированным депутатами Зеленского. Дата рассмотрения документа пока не известна.

Ранее сообщалось, что участники протестов на Украине стали называть Зеленского и Ермака диктаторами.