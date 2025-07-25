Россиянам рассказали, как избежать перегрева на уличных тренировках

Тренер Корнев: во время тренировки в жару необходимо пить больше воды

Менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Роман Конев в беседе с РИАМО рассказал, как тренироваться в жару, чтобы избежать перегрева. В первую очередь, по его словам, следует обратить внимание на время для занятий спортом — тренировку лучше устраивать в утреннее или вечернее время, когда солнечная активность минимальна.

Не последнюю роль играет и одежда. Тренер сети DDX Fitness Артем Опальницкий в интервью газете «Известия» посоветовал носить легкие вещи светлых тонов из синтетических материалов, поскольку они лучше отводят тепло и влагу по сравнению с хлопком.

«При этом не стоит забывать про головной убор и SPF-крем для защиты кожи от солнечных лучей», — отметил Конев.

Также он порекомендовал до тренировки и во время нее пить большое количество воды, поскольку в жаркую погоду влага теряется интенсивнее.

Спортивный консультант компании «Фитмост» Татьяна Авдеева до этого говорила, что плавание в открытых бассейнах — лучший вариант тренировки летом. В первую очередь вода помогает поддерживать комфортную температуру тела и предотвращает перегрев. Во-вторых, плавание — это комплексный вид спорта, а значит, можно прокачать все виды мышц за одну тренировку.

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