Врач объяснил, чем опасны самостоятельные тренировки

Врач Рябов: самостоятельные тренировки могут быть опасными для здоровья

Занятия без профессионального тренера могут быть опасными для здоровья, в частности для мышц и суставов. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач физической и реабилитационной медицины Московского городского центра реабилитации департамента труда и социальной защиты населения Владимир Рябов.

Не менее опасными являются тренировки в жару. Тренер сети DDX Fitness Артем Опальницкий в беседе с газетой «Известия», посоветовал планировать занятия спортом на утренние часы до 10:00 или вечерние после 18:00, когда солнечная активность не так высока.

«В моей практике нередко сталкиваюсь с москвичами с травмами, хроническими болями, нарушениями осанки, которые возникли из-за неправильных нагрузок. Одним из основных рисков неправильных тренировок является получение травм», — отметил Рябов.

Более того, по его словам, без правильных нагрузок мышцы развиваются неравномерно, а прогресс замедляется.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA до этого перечислила безопасные упражнения, которые можно выполнять с собственным весом практически в любом месте. Уровень подготовки здесь не важен, новичкам упражнения также подходят.

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