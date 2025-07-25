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Задержан иностранец, устроивший поножовщину в центре Омска

В Омске задержан выходец из Афганистана, ударивший ножом прохожего
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Выходца из Афганистана, устроившего поножовщину в центре Омска, поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, говорится в сообщении Telegram-канала УМВД РФ по Омской области.

По информации следователей, в ночь на 24 июля в отдел полиции поступил сигнал о конфликте между мужчинами на улице Ленина. Первыми на место прибыл экипаж ГАИ. Полицейские задержали 22-летнего мужчину. Как рассказали очевидцы, задержанный ударил ножом 26-летнего омича. Раненого госпитализировали.

По факту происшествия было заведено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), наказание по которой — лишение свободы на срок до 10 лет. Полицейские установили, что иностранец назойливо пытался познакомиться с девушками, когда за них заступился прохожий, подозреваемый достал нож и ударил его.

До этого сообщалось, что в Евпатории 22-летний юноша ударил ножом 33-летнего мужчину ножом возле кафе во время ссоры .Между молодым человеком и мужчиной возник конфликт, который перерос в потасовку. В какой-то момент юноша достал нож и и нанес оппоненту удар в живот.

Ранее в Ростовской области внучка ударила ножом бабушку, которая отобрала у нее телефон.

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