В Крыму молодой человек заколол мужчину ножом во время ссоры у кафе

В Крыму 22-летний юноша заколол 33-летнего мужчину ножом возле кафе во время ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел у кафе в городе Евпатория. Между молодым человеком и мужчиной возник конфликт, который перерос в потасовку. В какой-то момент юноша ударил оппонента ножом в живот.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили раненого, которому медики оказывали первую помощь. Подозреваемого оперативно задержали в служебном помещении одного из ближайших магазинов. При нем был обнаружен нож, предположительно использованный при совершении преступления.

Пострадавшего доставили в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Он не приходил в сознание. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранные полицией материалы переданы следователям для дальнейшего установления деталей и обстоятельств случившегося.

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