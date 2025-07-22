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Внучка ударила ножом бабушку, которая отобрала у нее телефон

Под Таганрогом 16-летняя девочка ранила ножом бабушку из-за замечания
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Telegram-канал «Don Mash»

В Ростовской области девочка напала с ножом на бабушку, которая отругала ее из-за телефона. Об этом стало известно Don Mash.

Инцидент произошел в селе под Таганрогом. В тот день 16-летняя Жанна (имя изменено) долго сидела на кухне, уставившись в свой смартфон. Это не понравилось ее пожилой родственнице, которая отобрала гаджет и отчитала внучку за глупую трату времени.

Несовершеннолетняя тут же схватилась нож и ударила им пенсионерку, проткнув грудную клетку и плечо. Женщина спаслась бегством и вызвала скорую. В больнице врачи у нее диагностировали разрыв селезенки и обработали раны.

Мать девушки не стала комментировать инцидент в разговоре с журналистами.

До этого взрослый сын жестоко избил мать и был отделался штрафом на 10 тыс. рублей. Сторона защиты заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, но женщину, которая попала в больницу с переломом лучевой кости правой руки, такой исход не устроил. В итоге мужчине было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее в Пензенской области сын ударил мать ножом в глаз из-за оплаты коммуналки.

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