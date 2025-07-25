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Родственники погибших при крушении Ан-24 получат компенсации от Минтранса

Минтранс: семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей
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Дальневосточная транспортная прокуратура/Reuters

Семьи пассажиров, погибших в результате крушения самолета Ан-24 под Тындой, получат по 5 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

По данным ведомства, общий объем выплат включает 2 млн 25 тыс. рублей от страховой компании, 2 млн — в виде помощи от авиаперевозчика, а также 1 млн рублей в качестве материальной поддержки от региональных властей. Кроме того, предусмотрены дополнительные компенсации, которые будут рассчитываться индивидуально — в частности, для несовершеннолетних детей, лиц, погибших в служебной командировке, и других категорий.

Для сопровождения процесса оформления документов и организации похорон за семьями погибших закреплены представители региональных администраций.

Власти Амурской области уже заявляли, что окажут поддержку семьям погибших жителей региона. Как подтверждал губернатор Василий Орлов, каждая такая семья получит по 1 млн рублей из областного бюджета. Решение об этом уже принято.

Катастрофа произошла 24 июля при повторном заходе самолета на посадку вблизи аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек, включая пять детей — никто их них не выжил. Обломки судна нашли на горном склоне в 16 км от города. На месте продолжают работу спасательные службы. В регионе действует режим ЧС и объявлен трехдневный траур.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту крушения. По предварительным данным, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка пилотов при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее ООН принесла соболезнования в связи с крушением российского Ан-24.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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