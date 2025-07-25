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В Амурской области выплатят компенсации семьям жертв авиакатастрофы с Ан-24

Губернатор Орлов: семьям погибших в крушении Ан-24 выплатят по 1 млн рублей
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Следственный комитет Российской Федерации/РИА Новости

Власти Амурской области приняли решение о выделении материальной помощи семьям жителей региона, погибших при крушении пассажирского самолета Ан-24 под Тындой. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Орлов, уточнив, что соответствующее решение уже принято.

По его словам, каждая пострадавшая семья получит по 1 млн рублей из областного бюджета.

Авиакатастрофа произошла накануне при заходе самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» на второй круг для посадки в аэропорту города Тында. По предварительным данным, на борту было 48 человек, включая членов экипажа. Следственный комитет РФ подтвердил, что все никто из пассажиров и экипажа не выжил.

Обломки воздушного судна нашли на склоне горы в 16 километрах от Тынды. На месте трагедии продолжают работу спасатели. В связи с произошедшим в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили трехдневный траур.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту крушения. По предварительным данным, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка пилотов при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее ООН принесла соболезнования в связи с крушением российского Ан-24.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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