Россиянина задержали за продажу украинским кол-центрам сведений о более чем 27 тысячах граждан

В Череповце задержан мужчина, продавший сведения о более чем 27 тысячах россиян

Мужчина, который подозревается в продаже украинским кол-центрам сведений о более чем 27 тыс. россиян, задержан в Череповце. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что подозреваемый на закрытых интернет-ресурсах обнаружил объявление о желании украинских кол-центров приобрести сведения о россиянах. Он предложил им схему, по которой кол-центры получали информацию о том, куда, в какое время и с какими именно просьбами обращались граждане РФ.

Обладая этими данными, мошенники могли легко войти в доверие и попросить своих собеседников сообщить им поступивший на телефон код восстановления доступа к порталу «Госуслуги».

Предварительно установлено, что преступление совершил руководитель кол-центра в Череповце, который обслуживал множество организаций различного профиля. Среди них – многофункциональные центры, учреждения здравоохранения, коммунальные службы и другие ведомства.

Оперативники провели обыски по местам его жительства и работы. Они изъяли компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации и другие предметы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконных действиях с компьютерной информацией, содержащей персональные данные.

16 июля сообщалось, что в Ярославской и Свердловской областях задержали сотрудников кол-центров, которые собирали деньги для ВСУ.

Ранее мошенники позвали школьника на свидание и обвинили в сотрудничестве с ВСУ.