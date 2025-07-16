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ФСБ задержала шестерых пособников украинских кол-центров

В Ярославской и Свердловской областях задержаны члены украинских кол-центров
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Вестник Киберполиции России

В Ярославской и Свердловской областях задержали членов кол-центров, которые собирали деньги для ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на российские спецслужбы.

По информации ЦОС ФСБ, всего задержаны шесть человек. При обыске у них нашли более 25 мобильных телефонов, банковские карты, шесть пакетов с СИМ-картами различных операторов и другое необходимое оборудование. Задержанные занимались эксплуатацией инфраструктуры, которая предназначалась для совершения мошеннических звонков из украинских кол-центров с помощью GSM-шлюзов или, так называемых СИМ-боксов.

В ведомстве уточнили, что работа этих кол-центров координировалась украинскими спецслужбами (СБУ), а похищенные деньги расходовались на нужды ВСУ. Пособниками СБУ были администраторы СИМ-боксов, продавцы, покупатели и курьеры, граждане и организации, покупающие крупные партии СИМ-карт, и россияне-дропперы.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Помимо этого, пособников могут привлечь к уголовной ответственности за госизмену.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк, в свою очередь, рассказала, что злоумышленники по указанию кураторов с Украины снимали квартиры на территории нескольких российских регионов. В съемном жилье они устанавливали СИМ-боксы, с помощью которых обеспечивался трафик из иностранных государств на территорию РФ с заменой номера на российский. Мошенники убеждали перевести деньги на якобы безопасные счета, таким образом, одна из пострадавших потеряла более 2,2 млн рублей.

Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще один уже отбывает наказание в виде лишения свободы за совершение другого преступления, уточнила она.

В мае в ФСБ России сообщили, что на Украине действуют от 120 до 150 мошеннических кол-центров.

Ранее была раскрыта инструкция для телефонных мошенников на Украине.

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