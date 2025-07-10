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Мошенники позвали школьника на свидание и обвинили в сотрудничестве с ВСУ

Baza: мошенники выманили деньги у подростка из Москвы, пригрозив ударом ВСУ
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 14-летнего школьника обманули под видом свидания и выманили деньги, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 1 июля с Ильей (имя изменено) в мессенджере связалась неизвестная девушка. После непродолжительной переписки она попросила подростка отправить свою геолокацию, чтобы вместе прогуляться. В тот момент подросток находился на даче в Подмосковье и поделился координатами.

Однако вместо приглашения на встречу юноша получил с другого номера видео с мужчиной в камуфляже, который заявил о победе Украины, а затем ему написал «сотрудник ФСБ». Собеседник предупредил, что из-за неосмотрительности подростка по отправленной геолокации якобы готовится ракетный удар ВСУ и пригрозил ему уголовным делом.

Затем Илья переговорил со «следовательницей», которая пообещала помочь избежать проблем. Она убедила подростка приехать в Москву, найти деньги родителей и перевести их на «безопасный» счет. В итоге несовершеннолетний отправил мошенникам несколько сотен тысяч рублей. Спустя несколько дней родители заметили пропажу денег и обратились в полицию. Ведется проверка по факту мошенничества.

Ранее пожилая петербурженка продала квартиру и отвезла деньги в Москву по заданию «спецслужб».

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