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Российских туристов в Таиланде предупредили о правилах безопасности

РСТ: туристам из РФ в Таиланде нужно соблюдать правила безопасности
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Российским туристам, отдыхающим в Таиланде, следует не забывать о правилах безопасности на фоне обострения конфликта государства с Камбоджей. В целом на сегодня путешественникам, отдыхающим на курортах Пхукета, Паттайи и Самуи, ничего не угрожает, заверили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Все туристические зоны остаются в безопасности», — цитирует 360.ru сообщение РСТ.

Эксперты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что Китай может выступить посредником в урегулировании конфликта между Камбоджей и Таиландом. Подчеркивается, что Пекин имеет очень серьезное влияние и тесные экономические взаимоотношения с Таиландом и особенно с Камбоджей, которая рассматривается чуть ли не как главный союзник КНР в АСЕАН и Юго-Восточной Азии.

Пока российских туристов призывают соблюдать меры безопасности, в частности – изучать официальную информацию о ситуации на сайте МИД РФ, а также в пресс-службе Генконсульства России в Таиланде.

Что касается Камбоджи, то на сегодняшний день все экскурсионные поездки туда отменили, а туристов призвали не пытаться самостоятельно проехать в страну, в том числе в приграничные провинции, откуда в данный момент эвакуируют население. Россиянам также посоветовали соблюдать спокойствие, оставаться на связи с туроператорами и иметь при себе документы.

Напомним, в ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Подробнее о том, из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько жителей Таиланда покинули районы на границе с Камбоджей.

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