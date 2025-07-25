Стало известно, сколько жителей Таиланда покинули районы на границе с Камбоджей

Bangkok Post: 100 тысяч человек покинули районы Таиланда на границе с Камбоджей

Более 100 тыс. человек покинули провинции Таиланда, расположенные на границе с Камбоджей. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.

«Министерство внутренних дел Таиланда сообщило, что более 100 тыс. человек из четырех приграничных провинций были перемещены в почти 300 пунктов временного размещения», — говорится в статье.

В ночь на 24 июля на спорном участке на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух стран. Бангкок обвинил Пномпень в эскалации конфликта, а позже Военно-воздушные силы королевства нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Военное командование Таиланда заявило о начале операции против Камбоджи. Из-за чего вырос уровень напряженности между двумя государствами — в материале «Газеты.Ru».

25 июля исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечайчай предупредил, что столкновения на границе с Камбоджей могут перерасти в полноценную войну.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о конфликте между Таиландом и Камбоджей.