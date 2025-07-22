Госдума приняла закон о передаче в МВД сведений о детях мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий создание механизма передачи данных о детях мигрантов между МВД России и региональными и муниципальными образовательными ведомствами. Об этом сообщает ТАСС.

Проект предлагает внести изменения сразу в несколько федеральных законов. Например, в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ» хотят закрепить норму, согласно которой региональные и муниципальные органы образования будут передавать в МВД России информацию о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, а также о том, когда они поступают или отчисляются из школ и колледжей.

Ведомства будут обязаны передавать в МВД сведения об обращении в образовательные учреждения несовершеннолетних иностранных граждан и их законных представителей, которые включены в реестр контролируемых лиц.

МВД в свою очередь будет предоставлять регионам данные о регистрации и снятии с учета детей мигрантов. Для этого будет использоваться единая система межведомственного электронного взаимодействия. Кабмин определит порядок обмена информацией.

Согласно пояснительной записке, поправки должны способствовать адаптации и интеграции детей мигрантов в российское общество, а также успешной реализации их права на получение общего образования.

Ранее Госдума освободила одну категорию мигрантов от экзамена по русскому языку.