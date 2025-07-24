В МИД призвали к сдержанности на границе Таиланда и Камбоджи

Россия обеспокоена ситуацией на границе Таиланда и Камбоджи, призывает стороны к налаживанию диалога и сдержанности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона выражает обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта и призывает стороны к сдержанности и налаживанию диалога с целью урегулирования таиландско-камбоджийских противоречий мирными средствами», — говорится в заявлении.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что многие территориальные разногласия в мире являются наследием колониальной политики Запада.

Захарова подчеркнула, что в условиях деградации общей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо вести поиск возможных путей решения существующих споров.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Таиланд обвинил Камбоджу в использовании ИИ для фальсификации фотографий военных действий.