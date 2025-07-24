Стало известно, сколько россиян вынуждены работать в отпуске

Более половины (56%) россиян вынуждены работать даже в отпуске, чтобы заработать больше денег или от безысходности. Это показал опрос kp.ru.

Некоторые из них уточнили, что их заставляет трудиться начальство, другие работают на отдыхе из-за большого количества накопленных задач.

Газета «Известия» писала, что впервые за пять лет число вакансий со сверхурочной занятостью снизилось. За первое полугодие 2025-го в России открылось почти 100 тыс. предложений с переработками — это на 10% меньше, чем в прошлом году.

«Положение в стране сейчас непростое — серьезный дефицит кадров практически во всех секторах экономики. Также летом действует «сезонный фактор», когда востребовано большое количество рабочих рук в малом бизнесе, в торговле, в сельском хозяйстве. Плюс извечная проблема — невысокий уровень заработной платы, нужда продолжать работать, чтобы накормить семью, оплатить все счета, накопить на крупные цели», — прокомментировал результаты опроса президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.

При этом эксперт подчеркнул, что работники могут навредить своему здоровью, если будут трудиться без отпуска. Он пояснил, что для продуктивной работы важно отдыхать, восстанавливать свои силы и возможности.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов до этого говорил, что в России необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров. Это позволит пожилым людям тщательнее следить за своим здоровьем и воспитывать внуков.

Ранее сообщалось, что москвичи изменили планы на отпуск из-за перебоев в работе аэропортов.