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Россиянам объяснили, что делать при болезни во время отпуска

Эксперт «Работа.ру» Санина: при болезни во время отпуска оформляется больничный

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Shutterstock

Если человек заболел во время своего отпуска, он может оформить больничный. Отдых при этом должны либо перенести на другое время, либо продлить его на столько же дней, сколько прописано в больничном, рассказала в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Если заболевание застало отдыхающего во время поездки в другую страну, то нужно пойти в местную больницу и подтвердить свою временную нетрудоспособность. Полученные документы затем нужно предоставить своему работодателю.

Для переноса отпуска на другой период в связи с болезнью сотрудник пишет соответствующее заявление.

«В каждой организации действует своя форма документов, а если ее нет, заявление пишется по общим правилам, — пояснила эксперт. — Человеку нужно указать причину, по которой перемещается отпуск, даты для нового отдыха, а также количество оставшихся дней».

Если не посчастливилось подхватить болезнь перед выходом в отпуск, то можно взять больничный, а все дни отдыха перенести, добавила Санина. Отпуск по больничному продлевается автоматически, отдельных приказов и заявлений для этого не требуется. Причем компания, а затем Соцфонд обязаны выплатить заболевшему работнику пособие по временной нетрудоспособности. Традиционно сумма выплаты формируется исходя из стажа и размера зарплаты работника, заключила специалист.

Ранее стало известно, насколько выросли расходы Соцфонда на выплаты по больничным с начала года.

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