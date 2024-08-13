Россиянам объяснили, что делать при болезни во время отпуска

Если человек заболел во время своего отпуска, он может оформить больничный. Отдых при этом должны либо перенести на другое время, либо продлить его на столько же дней, сколько прописано в больничном, рассказала в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Если заболевание застало отдыхающего во время поездки в другую страну, то нужно пойти в местную больницу и подтвердить свою временную нетрудоспособность. Полученные документы затем нужно предоставить своему работодателю.

Для переноса отпуска на другой период в связи с болезнью сотрудник пишет соответствующее заявление.

«В каждой организации действует своя форма документов, а если ее нет, заявление пишется по общим правилам, — пояснила эксперт. — Человеку нужно указать причину, по которой перемещается отпуск, даты для нового отдыха, а также количество оставшихся дней».

Если не посчастливилось подхватить болезнь перед выходом в отпуск, то можно взять больничный, а все дни отдыха перенести, добавила Санина. Отпуск по больничному продлевается автоматически, отдельных приказов и заявлений для этого не требуется. Причем компания, а затем Соцфонд обязаны выплатить заболевшему работнику пособие по временной нетрудоспособности. Традиционно сумма выплаты формируется исходя из стажа и размера зарплаты работника, заключила специалист.

Ранее стало известно, насколько выросли расходы Соцфонда на выплаты по больничным с начала года.