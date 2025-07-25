Россиянам рассказали, что изменится в августе для работающих пенсионеров

В России с 1 августа начнется перерасчет страховой части пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Отметим, что в Госдуме обсуждается введение еще одной меры поддержки работающих пенсионеров, а именно – дополнительный оплачиваемый отпуск. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на инициативу депутатов, эта категория граждан не только вносит большой вклад в экономику, но и помогает вв решении насущной проблемы кадрового голода.

Что касается прибавки к пенсии в этом году, то ее начислят тем пенсионерам, которые работали в течение прошлого года, копили баллы и за которых работодатели платили взносы, получат прибавку.

«Мера носит беззаявительный характер, соответственно, работающим пенсионерам никуда обращаться не нужно — все перерасчёты пройдут автоматически», — подчеркнул депутат, напомнив, что соответствующий закон утвердили в июне прошлого года.

Согласно новым нормам, индексация проводится в несколько этапов: первый раз – по уровню инфляции, второй – индексируется страховая часть выплат, которая зависит от уровня доходов Соцфонда. При этом работающим пенсионерам проводят дополнительный перерасчет, который базируется на накопленных ими баллах.

Напомним, изменения затронут и решившихся на увольнение работающих пенсионеров – как объясняли в Госдуме, после завершения трудовой деятельности для них восстановится право на все повышения выплат, которые за время работы получали неработающие пенсионеры. При этом восстановиться должна и фиксированная часть выплат, однако при соблюдении одного условия: перерасчет начнется строго с месяца, следующего сразу за официальным увольнением. Поэтому для получения всех выплат с надбавками без задержек уходить с работы лучше всего в последний день месяца.

Ранее были названы пять категорий россиян, которые могут выйти на пенсию на 10 лет раньше.