Россиянам объяснили, кого затронет августовский перерасчет пенсий

С 1 августа в России произведут перерасчет страховых пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Ориентироваться при этом Соцфонд будет на данные о трудовой деятельности за прошлый год и общей сумме перечисленных работодателями страховых взносов, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Для перерасчета россиянам не нужно никуда обращаться – он произойдет автоматически. Эта процедура основывается на системе пенсионных коэффициентов, объяснил депутат.

«В зависимости от того, сколько страховых взносов поступило за пенсионера, рассчитывается количество пенсионных баллов, которые и преобразуются в прибавку», — добавил он.

Изменения затронут и решившихся на увольнение – так, после завершения трудовой деятельности восстановится право на все повышения выплат, которые за время работы получали неработающие пенсионер. При этом восстановиться должна и фиксированная часть выплат, однако при соблюдении одного условия: перерасчет начнется строго с месяца, следующего сразу за официальным увольнением. Поэтому для получения всех выплат с надбавками без задержек уходить с работы лучше всего в последний день месяца, пояснил парламентарий.

Что касается конкретных сумм, то они в каждом случае рассчитываются индивидуально. Уточнить детали о процедуре можно с помощью выписки в личном кабинете на «Госуслугах», где можно увидеть информацию о начисленных баллах и размере итоговой прибавки, заключил Говырин.

Напомним, также с 1 сентября россияне, которым исполнится 80 лет в августе, начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Как уточнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, фиксированная часть пенсии будет удвоена – с 8907,70 до 17 815,40 рубля. Кроме того, по достижении 80-летия пенсионеру автоматически будет назначена надбавка за уход, которая в 2025 году составляет 1314 рублей. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10 221,70 рубля.

Ранее Почту России заподозрили в махинациях с пенсиями.