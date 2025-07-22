Названы пять категорий россиян, которые могут выйти на пенсию на 10 лет раньше

Пять категорий россиян могут выйти на пенсию по старости на 10 лет раньше, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Идет переходный период корректировки общеустановленного пенсионного возраста, по результатам которого для мужчин 1963 года рождения и моложе, а также для женщин 1968 года рождения и моложе он будет равен 65 лет и 60 лет соответственно. Первая категория россиян, которые могут выйти на пенсию на 10 лет раньше, — многодетные матери. В их числе — матери пяти и более детей, воспитавшие их до восьми лет и имеющие страховой стаж 15 лет, а также мамы двух и более детей со стажем в 20 лет и проработавшие не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях», — отметил Балынин.

Вторая категория — инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности: мужчины, достигшие возраста 50 лет, женщины, достигшие возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и 10 лет.

Третья категория — мужчины, достигшие 50 лет, женщины, достигшие 45 лет, которые постоянно проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшие соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.

Четвертая категория — женщины 50 лет, если они проработали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет. В эту категорию также входят россиянки, не менее 20 лет трудившиеся в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью.

Пятая категория — мужчины 55 лет и женщины 50 лет при наличии страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно, если они трудились на работах с тяжелыми условиями труда не менее 12,5 года и 10 лет соответственно, в том числе работали с осужденными.

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