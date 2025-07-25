Врач предупредила пожилых об опасности натуральных соков для здоровья

Пожилым людям следует быть осторожными с натуральными соками, потому что они могут повысить уровень сахара в крови и привести к обострению заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.

По ее словам, в таких напитках содержатся только простые углеводы, которые быстро всасываются в кровь и дают сильный скачок глюкозы в организме. Это представляет опасность для пожилых при преддиабете, диабете и избыточной массе тела.

«Если проблем со здоровьем нет, в день стоит выпивать не более стакана сока в день, объемом 200 миллилитров. При этом в него нужно добавить одну-две столовых ложки мякоти, чтобы замедлить усвоение глюкозы», – посоветовала Щетинина.

В случае наличия проблем с желудком, например, при гастрите, врач посоветовала исключить соки, потому что они могут привести к обострению заболеваний.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что в свежевыжатых соках содержится много витаминов, минералов и органических кислот, которые необходимы организму. Однако важно правильно их употреблять, так как в противном случае они могут навредить здоровью. В частности, при проблемах с желудочно-кишечным трактом их следует разбавлять водой.

Ранее были названы соки, которые могут повлиять на эффективность лекарств от изжоги.