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Названы соки, которые могут повлиять на эффективность лекарств от изжоги

Фармаколог Быков: кислые соки могут влиять на эффект препаратов от изжоги

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Фруктовые соки, особенно кислые, могут снижать эффективность антацидных препаратов, направленных на борьбу с изжогой и другими проблемами ЖКТ, рассказал «Газете.Ru» клинический фармаколог «Р-Фарм» Александр Быков.

Антациды — это лекарственные средства, которые нейтрализуют избыток желудочной кислоты. Антациды применяют при изжоге после еды, гастрите, язве желудка и при несварении.

«Свежие фрукты содержат значительное количество органических кислот – яблочную, лимонную, винную, которые способны изменять pH среды в желудочно-кишечном тракте. Это особенно важно для препаратов в энтеросолюбильной оболочке, включая многие ферментные средства. Исследования показывают, что кислые фруктовые соки могут снижать эффективность антацидных препаратов, влиять на всасывание некоторых лекарственных средств и изменять время их высвобождения из защитных оболочек», – рассказал специалист.

Особого внимания заслуживает взаимодействие цитрусовых соков с лекарственными препаратами.

«Фуранокумарины, содержащиеся в грейпфруте и других цитрусовых, способны изменять метаболизм лекарств. Это может привести к риску передозировки или к отсутствию терапевтического действия. Даже небольшой стакан грейпфрутового сока может вызвать эффект, сохраняющийся до трех дней. При этом высокие концентрации фруктозы, характерные для летних фруктов, создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему», – отметил Быков.

Ранее врач назвал время, за которое на зубах образуется пленка из бактерий.

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