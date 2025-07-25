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Обломки БПЛА повредили контактную сеть на станции в Ростовской области

В Ростовской области обломки БПЛА привели к задержке 10 пассажирских поездов
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Упавший беспилотник повредил контактную сеть на станции Песчанокопская в Ростовской области, в связи с этим задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщили РЖД в Telegram-канале.

Контактная сеть была повреждена в 1:23 мск. Пострадавших нет. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В данный момент до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов.

Кроме того, в 3:00 мск в результате падения обломков БПЛА была нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае. В результате ЧП было повреждено остекление. Пострадал пассажир поезда МоскваНовороссийск. Ему оказали помощь на месте.

Движение поездов на станции Тимашевская восстановили к 3:50 мск. В настоящее время задерживаются 12 поездов.

19 июля в Ростовской области из-за падения дрона были задержаны более 50 поездов.

Ранее при атаке БПЛА был поврежден железнодорожный вокзал в Ростовской области.

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