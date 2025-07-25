При атаке БПЛА взрывом поврежден железнодорожный вокзал в Ростовской области

Военные отразили ночью атаку на города и районы Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки были отражены в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах.

Никто не пострадал, добавил Слюсарь.

Во дворах села Генеральского и хутора Малая Федоровка загорелась трава, пожары были оперативно потушены. В нескольких частных домах хутора Светлый Каменского района и села Песчанокопское взрывной волной выбило стекла. Взрывом было повреждено здание вокзала на железнодорожной станции в Песчанокопском, отметил губернатор.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Тимашевске обломки беспилотника упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город поезда, пострадали два человека.

Ранее в Северной Осетии ввели план «Ковер».