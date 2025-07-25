Комиссия во главе с министром транспорта РФ Никитиным оценит обстановку в Тынде

Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел на место крушения самолета Ан-24. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что вылетел в Тынду вместе с членами правительственной комиссии во главе с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. Они оценят обстановку на месте инцидента и будут принимать решения о дальнейших действиях.

Сейчас на месте крушения проводятся следственные действия, добавил Орлов.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее сообщалось, что на борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья врачей.