На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья врачей

Семья врачей «РЖД-Медицины» Галины и Алексея Найденовых летела в самолете Ан-24, потерпевшем крушение в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Галина Ивановна и Алексей Степанович Найденовы приехали в столицу БАМа (Байкало-Амурской магистрали) — Тынду — после окончания вуза уже семьей, на бамовской земле родились их дети. Больше 40 лет они посвятили железнодорожной медицине, сохраняя верность отделенческой больнице на станции Тында (сейчас - ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» Тынды), куда пришли работать», — рассказали журналистам в «РЖД-Медицине».

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее пассажирка рассказала о полете на разбившемся в Амурской области Ан-24.