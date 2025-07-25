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В Союзе армян России рассказали, кто должен управлять коридором через Сюник

Союз армян России: коридор через Сюник должен управляться Арменией
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David Mdzinarishvili/Reuters

Транспортный коридор через Сюникскую область Армении, соединяющий основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани, должен управляться армянской стороной, возможно, вместе с Россией. Об этом ТАСС рассказал президент Союза армян России Ара Абрамян.

По его словам, коридор нужен турецкой стороне. Абрамян задался вопросом: «Почему мы должны американцам его (контроль) отдавать?»

Он добавил, что если США не соглашаются на условия Армении, чтобы он оставался под юрисдикцией Еревана, то это их право, но «коридора не будет».

По мнению Абрамяна, для правильного решения данных вопросов необходим правильный переговорщик, который сможет общаться на равных, коим не является премьер-министр Армении Никол Пашинян.

До этого испанская газета Periodista Digital со ссылкой на источники сообщила, что Азербайджан, Армения и США согласовали меморандум по созданию Зангезурского коридора, который в документе называется «мостом Трампа». По данным издания, речь идет о реализации проекта транспортного коридора протяженностью 42 км, проходящего через Сюникскую область на юге Армении. Кроме того, согласно меморандуму, Армения сохранит суверенитет над этим регионом.

Ранее Эрдоган заявил о важности открытия Зангезурского коридора.

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