Строители приступили к реконструкции «Крокус Сити Холла»

В Подмосковье началась реконструкция фасада третьего павильона «Крокус Экспо», в состав которого входит концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По данным журналиста, на месте уже работают строительные бригады, здание огородили строительными лесами, а экскаватор разбирает поврежденные бетонные конструкции у входа.

Общая площадь здания составляет 400 тысяч квадратных метров, из которых около 10 тысяч — это выгоревшие крыша и внешняя часть.

По словам представителей девелопера, здание хотят вернуть к прежнему внешнему виду, так как оно расположено рядом с общественными и коммерческими объектами, привлекающими большое количество посетителей. Однако, как отмечается, окончательное решение о будущем самого «Крокуса» пока не принято.

Весной напротив концертного зала установили мемориал. Монумент выполнен из черного гранита и представляет собой две стелы с фигурками взлетающих журавлей.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве произошло вечером 22 марта прошлого года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого в «Крокусе» прогремели взрывы и произошел пожар. В результате атаки не выжило 149 человек. Еще 609 человек получили травмы и ранения.

Исполнителей задержали в Брянской области на следующий день после теракта. Они пытались перейти российско-украинскую границу.

Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».