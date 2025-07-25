Маск сделал заявление на фоне глобального сбоя Starlink

Маск: SpaceX прикладывает все усилия для устранения глобального сбоя Starlink

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что SpaceX предпринимает максимальные усилия для ликвидации масштабного сбоя в работе спутникового интернета Starlink. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

По словам бизнесмена, инцидент затронул десятки тысяч пользователей по всему миру. Точное количество пострадавших и географию нарушений Маск не уточнил.

«Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. Компания установит первопричину, чтобы предотвратить повторение ситуации», — написал Маск.

Крупномасштабные сбои в работе системы Starlink зафиксированы в нескольких странах мира. Согласно отчету, 60% пользователей столкнулись с нестабильным интернет-соединением, 40% — с полным отсутствием связи. Наибольшее число жалоб поступило из США (около 63 тыс.), Канады (свыше 13 тыс.) и Германии (более 11 тыс.). Критические нарушения также зарегистрированы в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии

Ранее сбой в работе Starlink был зафиксирован по всей линии фронта у ВСУ.