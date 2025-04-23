«Не исполнили предписание». За что Шанинке на год запретили набирать новых студентов?

Рособрнадзор на год запретил Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН, или Шанинка) набирать новых студентов, сообщила пресс-служба ведомства.
Причина запрета — неисполнение вузом предписаний по нарушениям, выявленным в ходе проверки в ноябре 2024 года.
«В период проверки с 2 по 15 апреля 2025 года было установлено неисполнение предписания, в связи с чем были приняты меры», — говорится в сообщении Рособрнадзора.
В ведомстве составили протокол о правонарушении, а также выдали повторное предписание, которое необходимо исполнить до 11 июля 2025 года. Документ опубликован на сайте Шанинки.
«Невыполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации», — отмечается в предписании.
Все меры предприняты в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», подчеркнули в Рособрнадзоре. По версии ведомства, Шанинка нарушила лицензионные требования, требования к выполнению аккредитационных показателей, к размещению данных на сайте организации, а также стандарты оказания платных образовательных услуг.
Дело Сергея Зуева
В марте 2023 года ректором Шанинки стала Мария Сигова, ранее занимавшая пост директора Института финансовых кибертехнологий в университете ИТМО и возглавлявшая Международный банковский институт (МБИ).
До Сиговой этот пост занимал Сергей Зуев.
В октябре 2021 года Зуева задержали по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Средства были выделены на реализацию федерального проекта «Учитель года».
В марте 2024 года экс-ректора признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам условно, хотя следствие просило для него реальный срок — 6,5 года колонии общего режима.
По этому делу также проходила бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Ее обвинили в крупном мошенничестве при выделении денег на федеральный проект «Учитель будущего» и фиктивном трудоустройстве сотрудников в РАНХиГС. В марте прошлого года ее приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. В октябре приговор был заменен на условный с испытательным сроком в пять лет.
В апреле 2022 года Шанинка вслед за РАНХиГС получила представление «устранить нарушения» в работе факультета Liberal Arts. МВД тогда также заинтересовалось сотрудничеством вуза с несколькими преподавателями, в том числе с политологом Екатериной Шульман (признана в РФ иностранным агентом), социологами Константином Гаазе и Григорием Юдиным (признан в РФ иностранным агентом), а также историком Ильей Будрайтскисом, сообщал «Коммерсантъ».
«Шанинка» — это негосударственный российско-британский вуз. Был основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным. Имеет лицензию на образовательную деятельность и государственную аккредитацию, реализует 24 образовательные программы. За годы ее существования Шанинку окончили более 4 тыс. студентов.