«Не исполнили предписание». За что Шанинке на год запретили набирать новых студентов?

Московской высшей школе социальных и экономических наук на год запретили набирать новых студентов, так как вуз не устранил нарушения, выявленные во время проверки осенью прошлого года, сообщает Рособрнадзор. Шанинке выдано новое предписание, которое необходимо исполнить до 11 июля текущего года. Среди претензий к вузу — нарушение лицензионных требований и требований к выполнению аккредитационных показателей.

Рособрнадзор на год запретил Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН, или Шанинка) набирать новых студентов, сообщила пресс-служба ведомства.

Причина запрета — неисполнение вузом предписаний по нарушениям, выявленным в ходе проверки в ноябре 2024 года.

«В период проверки с 2 по 15 апреля 2025 года было установлено неисполнение предписания, в связи с чем были приняты меры», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

В ведомстве составили протокол о правонарушении, а также выдали повторное предписание, которое необходимо исполнить до 11 июля 2025 года. Документ опубликован на сайте Шанинки.

«Невыполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации», — отмечается в предписании.

Все меры предприняты в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», подчеркнули в Рособрнадзоре. По версии ведомства, Шанинка нарушила лицензионные требования, требования к выполнению аккредитационных показателей, к размещению данных на сайте организации, а также стандарты оказания платных образовательных услуг .

Дело Сергея Зуева

В марте 2023 года ректором Шанинки стала Мария Сигова, ранее занимавшая пост директора Института финансовых кибертехнологий в университете ИТМО и возглавлявшая Международный банковский институт (МБИ).

До Сиговой этот пост занимал Сергей Зуев.

В октябре 2021 года Зуева задержали по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Средства были выделены на реализацию федерального проекта «Учитель года».

В марте 2024 года экс-ректора признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам условно, хотя следствие просило для него реальный срок — 6,5 года колонии общего режима.

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По этому делу также проходила бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Ее обвинили в крупном мошенничестве при выделении денег на федеральный проект «Учитель будущего» и фиктивном трудоустройстве сотрудников в РАНХиГС. В марте прошлого года ее приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. В октябре приговор был заменен на условный с испытательным сроком в пять лет.

В апреле 2022 года Шанинка вслед за РАНХиГС получила представление «устранить нарушения» в работе факультета Liberal Arts. МВД тогда также заинтересовалось сотрудничеством вуза с несколькими преподавателями, в том числе с политологом Екатериной Шульман (признана в РФ иностранным агентом), социологами Константином Гаазе и Григорием Юдиным (признан в РФ иностранным агентом), а также историком Ильей Будрайтскисом, сообщал «Коммерсантъ».

«Шанинка» — это негосударственный российско-британский вуз. Был основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным. Имеет лицензию на образовательную деятельность и государственную аккредитацию, реализует 24 образовательные программы. За годы ее существования Шанинку окончили более 4 тыс. студентов.