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Взрыв произошел на судне в канале Дунай, через который идет экспорт Киева

Судно-земснаряд взорвалось в канале Дунай, по которому идет экспорт Киева
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Взрыв произошел на судне-земснаряде в канале Дунай, который связывает Черное море с судоходной частью русла Дуная в Одесской области. Об этом сообщила администрация морских портов Украины в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что инцидент произошел вечером 23 июля. Судно находилось в устье Быстрое, где оно проводило плановые работы. На борту было 11 членов экипажа, трое из них не выжили, остальных госпитализировали.

В администрации подчеркнули, что обеспечат необходимую поддержку семьям членов экипажа. Устье быстрое было перекрыто.

До этого вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что в ночь на 24 июля объекты логистической инфраструктуры в Одесской области, включая морские порты, транспортные узлы и железнодорожные составы, подверглись ударам.

Также мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе, происходивших на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.

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