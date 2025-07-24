В России признали необходимость мигрантов для решения кадрового голода

Шохин: справиться с дефицитом кадров до 2030 года без мигрантов вряд ли удастся

В России вряд ли решат проблему нехватки рабочей силы в ближайшие пять лет только за счет роста производительности труда. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

«Регулирование процесса привлечения мигрантов является одним из ключевых для рынка труда <...> Понятно, что мы вряд ли сможем эту проблему решить до 2030 года путем роста производительности труда или использования иных источников», — заявил он.

Шохин отметил, что российской экономике, по разным данным, не хватает около 2,4-3 миллиона работников.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщала, что глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин мог предложить использовать трудовых мигрантов именно из Индии исходя из потребностей рынка труда.

В Минтруде заявили, что общая квота на привлечение иностранцев к работе в России в 2025 году составляет 234,9 тыс. человек, из них для Индии эта квота составляет 71 817 человек. В ведомстве отметили, что это количество является предельным.

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